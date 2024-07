Los vecinos de Cartago iniciaron el martes al ritmo de la tradicional diana, que recorrió diversos sectores de la parroquia, como parte de la fiesta nacional en honor a la Virgen de los Ángeles. La celebración de la “Negrita” conmemora 200 años de ser la patrona de Costa Rica. La agenda de actividades continúa a las 6:00 a.m. con el Santo Rosario de la Aurora, a las 7:00 a.m. se llevará a cabo la Santa Eucaristía, seguida por confesiones a las 10:00 a.m. y la peregrinación y Santo Rosario de la Diócesis de Alajuela.