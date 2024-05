La música es la protagonista en el programa Club Gamers y el encargado de poner a bailar a los participantes y a los televidentes es DJ Dedos, Andrés Segura, quien con su habilidad para mezclar los ritmos más vibrantes y contagiosos, llena de alegría cada programa.

Además en las tres fechas de audiciones estableció el tono perfecto para que los participantes disfrutaran en un gran ambiente.

Andrés contó a repretel.com cómo es la experiencia de ser parte de Club Gamers: “Cuando me comentaron del programa, que si podría ser parte como DJ y estar presente me emocionó, el concepto del espacio me gusta mucho y he dado lo mejor de mi, llevando alegría por medio de la música”

