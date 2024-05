Keylor Navas anunció oficialmente su retiro de la Selección Nacional de Costa Rica tras 14 años defendiendo el arco de la mayor.

Según publicó Navas en sus redes sociales, el anuncio se da

“Desde niño con el fútbol imaginé cosas maravillosas, soñaba con ser parte de la selección nacional, aunque parecía algo inalcanzable. El camino no ha sido fácil, lleno de momentos de sacrificio, pero siempre luché por mis sueños, manteniendo claros mis objetivos.” arrancó diciendo Keylor.

El arquero costarricense usó su frase “Dios, familia, fútbol” para continuar con su mensaje de despedida.

“Hace más de 16 años Dios me dio la oportunidad de defender por primera vez el arco de Costa Rica, un día que nunca olvidaré“.

“Desde entonces, cada momento vivido con la selección ha sido un sueño realidad que he disfrutado enormemente. Nunca habría imaginado que Dios me llevaría a disputar tres mundiales y a participar en más de 100 partidos internacionales.” indicó Navas.

“Me siento increíblemente afortunado y privilegiado. Agradezco a todos los que hicieron este sueño posible, a quienes fueron parte de este proceso. A cada entrenador que tuve desde las divisiones menores hasta la selección mayor.“

“A esas personas que muchas veces Dios pone en nuestro camino y que me brindaron su mano. A mis padres, a mi familia, mi esposa, mi hija y mis hijos, quienes siempre han sido inspiración y han estado conmigo en los buenos y malos momentos.” dijo Navas.

“Gracias a todos por ayudarme a crecer y a mejorar día a día. A mis compañeros que me doy cuenta de cuán afortunado he sido, al compartir con cada uno de ustedes. Más que colegas, se han convertido en una familia para mí, esa familia que no está unida por la sangre sino por la convivencia y por las experiencias compartidas a lo largo de los años.“

“Llevaré conmigo alegrías, recuerdos, momentos inolvidables de verdadera unión. Nos hemos apoyado incondicionalmente y me han hecho creer en la honestidad y la lealtad. Y lo más importante, me han permitido ser parte de sus vidas, algo que valoro profundamente y espero continuar haciendo por mucho tiempo.“

“Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por todas las memorias que hemos construido. Juntos hemos hecho historia enfrentando a los mejores jugadores del mundo, elevando el nombre de Costa Rica a lo más alto. Sin ustedes, ninguno de estos logros habría sido posible. A nuestra afición, su fe en nosotros y dedicación, a seguirnos en cada paso de nuestro viaje.“

“Gracias por el apoyo, por su pasión y por su amor a la Selección, esa confianza y ese entusiasmo que nos brindan y nos han impulsado a superar desafíos y alcanzar metas que sólo juntos podríamos haber logrado.“

“Gracias por ser parte de esta historia, por pintar de color nuestros días de juego y por ser una fuerza constante. Nosotros representábamos al país en cancha, pero ustedes lo hacen desde la gradería y desde sus hogares.“

“Este capítulo de mi vida, lleno de desafíos, derrotas y victorias llega a su fin. Me voy con el corazón lleno de gratitud y los ojos mirando hacia adelante, siempre llevando el nombre de Costa Rica, un pequeño país de territorio, pero grande de corazón.“

“Es un sentimiento agridulce, difícil de asimilar. Esta etapa de mi vida con la selección ha llegado a su fin, no es un adiós, es un hasta luego, porque nuestros caminos seguirán cruzándose. Gracias Costa Rica, hasta siempre. ¡Pura Vida!” concluyó Navas.

Keylor no irá a la Copa América, ya que su retiro de la selección es inmediato, y Gustavo Alfaro deberá reacomodar sus piezas en la portería y definir a su titular.