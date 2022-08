Si no quiere que sus contactos lo vean en línea en WhatsApp cuando entre, tiene varias formas de hacerlo.

Si usa los ajustes que WhatsApp tiene establecidos por defecto, cuando entra en WhatsApp, sus contactos pueden ver que está en línea, y activo.

Si quiere que no lo vean al entrar en WhatsApp, hay unos trucos y métodos que puede llevar a cabo.

No quiero aparecer en línea en WhatsApp

Partamos de un hecho: No es posible ocultar que está en línea en WhatsApp en líneas generales, no hay botón en la aplicación que ayude a ello.

Cuando abre WhatsApp, aparece que está en línea. Si cierras WhatsApp de forma manual al salir, entonces ya aparecerá desconectado a sus contactos, y lo mismo transcurridos unos minutos si bloquea el móvil porque, ya no está usando la app.

Quitar la hora de última conexión en WhatsApp

No puede quitar el indicador de “en línea”, pero sí puede hacer otras cosas como ocultar la última hora de conexión:

Entre en el menú: “Configuración” Seleccione: “Privacidad” Pulse justo en la primera opción, ‘Últ. vez’. Aquí puede elegir si quiere que todo el mundo que tenga tu WhatsApp vea a qué hora estaba en línea la última vez, que sean sólo sus contactos o nadie directamente.

Activar el modo Avión

El modo Avión es una función creada especialmente para cuando está volando en avión y no quiere apagar el terminal.

Este modo anula todas las conexiones entrantes y salientes, incluyendo llamadas, mensajes e Internet -aunque hay terminales que permiten no recibir llamadas pero sí navegar por Internet.

Si quiere revisar su WhatsApp y no estar en línea, haga esto:

Cierre completamente la app de WhatsApp. Active el modo avión en el móvil -deslice el dedo sobre la pantalla desde arriba a la mitad para abrir los accesos directos a las funciones del móvil, y busque Modo Avión / Flight Mode. Vuelva a abrir WhatsApp. Ciérrelo de nuevo por completo cuando termine. Abra de nuevo el menú de los accesos directos y desconecte el modo Avión

Si bloquea a alguien, esa persona no sólo no puede enviarte mensajes ni leer los suyos, sino que tampoco puede ver su perfil, estado ni tampoco a la última hora que se conectaste o si está en línea o no.

Usando los widgets

Desbloqueamos el smartphone y vamos a la pantalla principal del escritorio -en la que solemos tener widgets como el del pronóstico meteorológico activados-. Lo mejor es que deslicemos con el dedo a un lado para estar en una página completamente despejada de iconos. Ahora realizamos una pulsación prolongada sobre la pantalla. De esta manera nos saldrán diferentes opciones de configuración y personalización. Nos interesa la que pone ‘Widget’. Le damos y entramos. Dependiendo de las apps y programas que tenga en el teléfono, le aparecerán más o menos páginas de Widgets. Como suelen estar ordenadas de manera alfabética, lo mejor es irnos a la última del todo, hasta que veamos WhatsApp. Ahora veremos varios Widgets e iconos dentro de este. El que nos interesa se llama WhatsApp y suele ocupar un espacio de 4×2 según Android. Manténgalo pulsado y arrástrelo hasta la página vacía, ya que a diferencia de un icono de app que ocupa una sola casilla, este widget ocupa 4 casillas de ancho por 2 de alto. Y ya está. Ya tenemos el widget de WhatsApp activo y con él nuestro truco.

Contestando desde las notificaciones

Vaya a Ajustes de en su móvil, busque el icono del engranaje en el menú deslizando un dedo de la parte superior de la pantalla hacia abajo, o directamente en el escritorio del terminal. Baje por la lista hasta encontrar el apartado Notificaciones Dentro de estas busque la opción Todas las apps Busque WhatsApp en la lista de apps y comprueba que todas las notificaciones están activadas.

Cuando reciba un mensaje de WhatsApp, lo verá reflejado en la pantalla del móvil y podrá leerlo o desde el centro de notificaciones o desde la misma pantalla de bloqueo del móvil.

Y también podrá contestarlos desde ahí, lo que se traduce en que no tendrá que entrar a la app para leerlos y/o responderlos, y por tanto no aparecerá en línea.

La Ventana Emergente

WhatsApp tiene varias funciones para notificar a un usuario que ha recibido nuevos mensajes.

Y una de ellas es la ventana emergente, una ventana pop-up que aparece en mitad de la pantalla del móvil cuando es activada y recibe un mensaje.

Esta ventana puede aparecer cuando el móvil está encendido, apagado, en la pantalla de bloqueo inclusive.

Pero lo mejor es su personalización, ya que o bien puede ser activada para todos los contactos entrando en Ajustes > Notificaciones > Ventana emergente, o solamente para aquellos que nos interese ver sin activar la confirmación, lo que se conoce como notificación personalizada.

Eso sí, este método sirve sólo para móviles con versión de Android 9 o anterior: