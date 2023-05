Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Carlos Mora fue el jugador del partido, una vez más un gol suyo determinó la victoria para Alajuelense.

Mora salió golpeado del partido, sin embargo señala que no es nada grave.

“Un golpe del partido normal, seguir para adelante aún no hemos ganado nada”.

Para el extremo la Liga fue muy superior a su rival durante todo el encuentro.

“Fuimos muy superiores, hicimos cada uno el rol que nos toca y vamos por buen camino”.

La parte física también ha sido clave en estos duelos, los liguistas se vieron bien cerrando el juego.

“Creo que bien, nos vimos superiores desde la parte física, táctica y durante todo el partido se vio la superioridad”.

Mora encuentra la inspiración en su familia y ellos siempre lo acompañan en el estadio.

“Mi familia, mi esposa, siempre les agradezco, ellos son mi apoyo, les agradezco siempre por venir”.

El 17 manudo sigue demostrando que está en gran nivel y avisa que no quiere conformarse con lo ya mostrado.

“Creo que no ha sido fácil, he tenido altibajos, al final es motivante que uno trabaja y el trabajo recompensa y no quiero conformarme”.

Por último y sin entrar en triunfalismos, Alajuelense quiere ir por el resultado a Tibás.

“Nosotros vamos como si fuera 0-0, estamos mentalizados en ser campeones y sacar el partido sea como sea”.