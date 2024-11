Este 6 de noviembre el gobierno de Australia dio a conocer el apoyo a una política que llamó la atención del mundo. Trata sobre la prohibición en el uso de redes sociales para menores de edad.

La razón de esta medida es por la meta de de luchar contra los problemas mentales de niños y adolescentes.

Autoridades del país de Oceanía confirman que de aprobarse esta reglamentación, no habrá excepciones para los que ya tengan cuentas o contemplen el visto bueno de sus padres. Aún así, no existirá un tipo de castigo o sanción para los menores que logren ingresar, ni para los encargados de estos, pero sí para las redes sociales que lo permitan. No se sabe los mecanismos que utilizarán estas aplicaciones para el cumplimiento.

Propuesta llegó a colación luego de que el regulador australiano de seguridad electrónica pidiera en julio pasado pidiera que se estableciera una reglamentación y acciones para impedir que los niños vieran material pornográfico u otro contenido explícito.

“Una edad mínima de 16 años para las redes sociales marcará la diferencia. Las redes están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin“, comentó el ministro de Australia, Anthony Albanese.

Otro de los objetivos del proyecto es que las plataformas busquen ser del todo seguras para las distintas poblaciones.

Con información de: La Vanguardia.