Johan Bonilla terminó su contrato con el Municipal Grecia, el volante está buscando una renovación con los griegos, sin embargo Saprissa también se había acercado a él por medio de Alonso Solís.

“Eso como te dije que yo se lo dejó a Alonso Solís que es el que maneja eso, es una persona que estimo mucho y lo veo como un papá, entonces yo lo dejo en las manos de él porque se que va a buscar lo mejor para mi, hubo un interés en el torneo anterior, pero en esta no le he preguntado mucho, para mi es un sueño jugar en Saprissa, hasta que no esté ahí no puedo opinar algo”.

El jugador asegura que de momento no hay nada concreto con los morados, pero que Solís es quien se encargará de manejar alguna oferta que llegue del club morado.

“Él está acostumbrado a manejar ese tipo de situaciones, por eso lo pongo en las manos de él y sé que va a tomar la mejor decisión para mi”.

Bonilla asegura que le gustaría volver y debutar con el equipo que se formó desde pequeño.

“Yo me formé ahí y todas las ligas menores las hice ahí, es un sueño el jugar en un equipo grande, es donde uno se da cuenta hasta donde puede llegar y explotar las cualidades que uno tiene, sería un paso muy importante para mi”.

Alonso Solís fue el que contactó a Saprissa para buscar la oportunidad para Bonilla.

“Cuando hubo un acercamiento con Saprissa fue por Alonso y por eso me apoyo mucho en él”.

Sin embargo Bonilla no desestima una renovación con Grecia, equipo donde se siente a gusto.

“En Grecia ya me he ganado un lugar, me siento contento ahí, es un equipo que me sienta bien, es un equipo que le tengo cariño, pero también es un sueño estar en un equipo grande y demostrar que uno está para más, si se diera algo concreto se los estaré comentando”.