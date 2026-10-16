Accidente de tránsito desata emergencia en carretera

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia este viernes en Dulce Nombre de Cartago, tras una colisión entre una motocicleta y una vagoneta.

Según el reporte preliminar, una persona habría quedado debajo de la vagoneta y presentaría múltiples lesiones en todo su cuerpo.

Los cuerpos de emergencia se dirigen al sitio para atender a la víctima.

Las autoridades aún no han confirmado más detalles sobre las circunstancias del accidente ni el estado de salud de la persona afectada.

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Cruz Roja atiende emergencia en Cartago

La Cruz Roja recibió la alerta sobre el accidente y movilizó recursos para atender la situación en carretera.

Por el momento, la información disponible es preliminar.

Se espera que las autoridades brinden nuevos detalles conforme avance la atención de la emergencia.

La información se encuentra en desarrollo y esta nota se actualizará cuando se conozcan más detalles sobre el caso.

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