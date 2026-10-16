Encuentran cuerpo de persona desaparecida

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense localizó el cuerpo de un hombre en el río Reventado, en Guadalupe de Cartago, la mañana de este viernes.

Los cruzrojistas mantenían un operativo de búsqueda desde el pasado martes, cuando reportaron la desaparición del hombre.

Cuatro días de búsqueda en Cartago

Según informó la Cruz Roja, las labores comenzaron luego de que, aparentemente, el hombre cayera de manera accidental al cauce del río Reventado.

Los equipos de emergencia trabajaron de forma continua durante el martes, miércoles, jueves y la mañana de este viernes para localizarlo.

Finalmente, el personal de rescate ubicó el cuerpo en el cauce del río, en el sector de Guadalupe.

Cruz Roja trabaja en la extracción del cuerpo

Tras el hallazgo, los cruzrojistas iniciaron las maniobras para extraer el cuerpo y trasladarlo hasta un punto seguro.

Posteriormente, los socorristas lo entregarán a las autoridades policiales correspondientes, que realizarán los procedimientos respectivos.

El caso queda en manos de las autoridades, que deberán efectuar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Esta información en desarrollo.

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