(VIDEO) Fuerte discusión termina en brutal asesinato

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita ayuda para identificar a un hombre que, aparentemente, estaría relacionado con un homicidio ocurrido en el centro de San José.

El caso ocurrió el 30 de agosto de 2026, cerca de las 5:12 a. m., en las inmediaciones de avenida 10.

Según la información preliminar, una discusión entre la víctima y el sospechoso habría terminado en una agresión mortal.

El fallecido fue identificado con el apellido Herrera, de 38 años.

OIJ busca identificar al sospechoso del homicidio

Las autoridades describieron al hombre como una persona de tez morena, contextura delgada y estatura aproximada de entre 1,60 y 1,65 metros.

Al momento de los hechos, vestía una gorra oscura, aparentemente negra, una camiseta negra de manga corta, un pantalón de mezclilla azul claro con aparentes desgastes y zapatos deportivos blancos con detalles oscuros.

Además, el OIJ indicó que el individuo frecuentaría varios establecimientos comerciales en el sector de avenida 10, en San José.

¿Reconoce al hombre que aparece en el video?

Si usted reconoce al sospechoso o tiene información que ayude a identificarlo, puede comunicarse de manera confidencial con el OIJ al teléfono 800-800-0645.

La colaboración ciudadana podría resultar clave para avanzar en la investigación de este homicidio.

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