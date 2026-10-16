Hombre habría intentado matar a su pareja tras una discusión

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Un hombre de 47 años figura como sospechoso de tentativa de femicidio. El OIJ lo detuvo durante un allanamiento en Quepos.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este viernes a un hombre de apellido Fonseca, de 47 años, como sospechoso de tentativa de femicidio, tras una aparente discusión con su pareja sentimental.
El operativo se realizó a las 5:40 a. m. en una vivienda ubicada en El Cocal de Quepos, donde los agentes también detuvieron a otras tres personas y decomisaron tres armas de fuego.
Según el OIJ, los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, cuando, en apariencia, el hombre discutió con su pareja y presuntamente accionó un arma de fuego contra ella.
Sin embargo, la mujer no sufrió lesiones.
Tras recibir la denuncia, los investigadores realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron con el Ministerio Público el allanamiento que permitió detener al sospechoso.
Durante el operativo, un menor de 17 años presuntamente sacó un arma y apuntó contra los agentes judiciales.
Según la información preliminar, el joven no acató las indicaciones policiales y mantuvo una actitud amenazante.
Ante esta situación, los funcionarios realizaron acciones defensivas y el menor recibió un impacto en la pierna derecha. Posteriormente, lo trasladaron a un centro médico.
Además, las autoridades detuvieron a otro menor de 16 años y a un hombre de 19 años.
Los cuatro detenidos quedarán a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
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