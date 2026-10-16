Hombre habría intentado matar a su pareja tras una discusión

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un hombre de 47 años figura como sospechoso de tentativa de femicidio. El OIJ lo detuvo durante un allanamiento en Quepos.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este viernes a un hombre de apellido Fonseca, de 47 años, como sospechoso de tentativa de femicidio, tras una aparente discusión con su pareja sentimental.

El operativo se realizó a las 5:40 a. m. en una vivienda ubicada en El Cocal de Quepos, donde los agentes también detuvieron a otras tres personas y decomisaron tres armas de fuego.

Sospechoso habría disparado contra su pareja

Según el OIJ, los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, cuando, en apariencia, el hombre discutió con su pareja y presuntamente accionó un arma de fuego contra ella.

Sin embargo, la mujer no sufrió lesiones.

Tras recibir la denuncia, los investigadores realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron con el Ministerio Público el allanamiento que permitió detener al sospechoso.

Menor habría amenazado a los agentes

Durante el operativo, un menor de 17 años presuntamente sacó un arma y apuntó contra los agentes judiciales.

Según la información preliminar, el joven no acató las indicaciones policiales y mantuvo una actitud amenazante.

Ante esta situación, los funcionarios realizaron acciones defensivas y el menor recibió un impacto en la pierna derecha. Posteriormente, lo trasladaron a un centro médico.

Además, las autoridades detuvieron a otro menor de 16 años y a un hombre de 19 años.

Los cuatro detenidos quedarán a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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