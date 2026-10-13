¿Qué le pasó a tico que murió durante festival de música electrónica? Padre habla con Noticias Repretel

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El dolor que deja Ismael Gerardo Méndez Huertas, de Gravilias de Desamparados, lo carga su familia. El joven tico murió mientras disfrutaba de un festival de música electrónica en Colombia.

Su padre habló con Noticias Repretel y dio detalles sobre su fallecimiento.

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¿Cómo murió el tico?

Murió, según el primer reporte, por la ingesta de una sustancia que le ocasionó que comenzara a convulsionar y le causó un paro cardiorrespiratorio en el sitio. Luego entró en paro cardíaco en el hospital de Medellín.

“La noticia que nos dieron fue que él estaba con la novia. Nos dicen que él estaba tomando agua e inocentemente agarró un vaso también con agua. No sabemos si ese vaso tenía o contenía algo”, dijo Javier Méndez, padre del joven.

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Aclaración

Javier Méndez aclaró que Ismael era un “buen muchacho” y que no era adicto a ninguna droga.

¿Qué se sabe sobre Ismael?

Ismael trabajó durante tres años en una empresa norteamericana y en agosto viajó en Colombia. Vivía con la familia de una joven, que era su novia. Ambos jóvenes viajaron de Bogotá hasta Medellín para asistir a un festival, donde se presentó el incidente.

Sus padres viajarán a Colombia, con el objetivo de repatriar el cuerpo hacia territorio nacional.