Detienen a presuntos asesinos de periodista

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El Organimo de Investigación Judicial (OIJ), mediante una serie de allanamientos, confirmó la detención de dos presuntos asesinos del comunicador y periodista Wilfredo Pizarro, de 51 años.

Recordar que en el mes de julio, el cuerpo de Pizarro fue encontrado sin vida en plena vía pública.

¿Cómo habrían asesinado al periodista?

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que él habría sido asesinado mediante el método del bajonazo. Todo hace indicar que los delincuentes al momento de darse cuenta que era el comunicador guanacasteco, decidieron dejar el vehículo abandonado.

Al parecer, la víctima puso resistencia y por eso le impactaron con arma de fuego en al menos tres ocasiones.

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¿Cuántas personas se prentendían detener?

Este martes 13 de octubre se pretendía detener a tres personas, sin embargo solo dos de ellas se encuentran bajo custodia hasta el momento.

Además de las detenciones, autoridades confirman el hallazgo de importante evidencia que podrían reforzar la investigación.