Costarricense muere durante festival de música electrónica

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Un costarricense, que se le identificó como Ismael Gerardo Méndez Huertas, murió durante un festival de música electrónica que se realizó en Colombia.

Tico presentó una emergencia médica mientras disfrutaba del Electric Daisy Carnival (EDC), realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en Medellín.

¿Qué se sabe sobre el caso?

Según informa el Diario El Tiempo, el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, apunta que a eso de las 10:30 p.m. el tico fue encontrado en uno de los espacios del festival, semiinconsciente y con dificultades para respirar.

Atención al costarricense

Inmediatamente se le alertó a los equipos médicos del hospital le prestaron primeros auxilios a Méndez, mientras gestionaban su traslado a un centro médico.

Luego de horas en su atención, los médicos lo reportaron sin signos vitales la madrugada de este domingo 11 de octubre.

Información en desarrollo.

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Con información de: El Tiempo.