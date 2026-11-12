Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Una nueva modalidad de estafa genera pánico entre los ticos. Esta ha ganado auge durante este año 2026.

¿Cuál es esa modalidad de estafa?

Es popularmente conocida como “secuestro virtual”, pero ahora los delincuentes se hacen pasar por mexicanos que forman parte de un cártel y llaman a los ciudadanos para extorsionarlos con falsos secuestros de familiares.

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Por ejemplo, en la provincia de Cartago, este 11 de noviembre se reportaron dos denuncias en las que llamaban a las personas y les decían que tenían francotiradores al frente de sus viviendas y que, si no les daban una suma considerable (millones de colones), iban a dar la orden de acabar con las personas que estaban extorsionando.

Comportamiento de los delincuentes

Algunos de sus comportamientos son:

Llamar desde un número extranjero.

Fingir un acento mexicano.

Dicen ser integrantes de un cártel de la droga.

Pedir cifras millonarias.

Uso de inteligencia artificial

“Estamos dándonos cuenta de que toda la manipulación del secuestro no está siendo tampoco realizada por personas, está siendo realizada por inteligencia artificial. Entonces, muchas de estas llamadas, muchos de estos contactos en una ingeniería social que han hecho de la persona, lo está haciendo esta máquina“, dijo Miguel Ramírez, fiscal del Cibercrimen.

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El propio fiscal pide mayor atención, ya que estas estafas posiblemente irán en aumento.