Muere querida actriz de El Chavo del 8

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Se confirmó la muerte de una querida actriz que participó en “El Chavo del 8”. Destacó por ser la primera actriz, cantante y presentadora mexicana.

¿De quién se trata?

De Regina Torné. Se le recuerda por su papel de Mamá Elena en la película “Como agua para chocolate”, como también en exitosas telenovelas como, “Clarisa”, “La Loba” y “Cielo rojo”.

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Papel en El Chavo del 8

En la serie tenía el papel de Tía Gloria, uno de los intereses amorosos de Don Ramón.

Inclusive la cuenta oficial de Grupo Chespirito se despidió de ella.

Al saber sobre su fallecimiento, cientos de usuarios destacaron su trabajo y enviaron sus condolencias a los familiares de Torné.

Con información de: Asociación Nacional de Intérpretes de México.