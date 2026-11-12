Gobierno decreta vacaciones para sector público: conozca los días claves

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El Gobierno anunció vacaciones para el sector público durante siete días hábiles de diciembre de 2026.

La medida corresponde a las celebraciones de Navidad y fin de año, según informó el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

La disposición busca reducir las vacaciones pendientes del personal y ahorrar recursos del Estado en electricidad, agua potable, telecomunicaciones y combustible.

¿Cuáles días tendrán vacaciones para el sector público?

Las fechas establecidas son el 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2026.

La medida contempla al personal de la Administración Pública Central y Descentralizada.

Sin embargo, cada institución deberá garantizar la continuidad de los servicios que requieran atención permanente.

Además, deberá mantener personal disponible para responder ante cualquier emergencia.

Instituciones con disposiciones especiales

Los superiores jerárquicos del MEP, la Procuraduría General, el Registro Nacional, los cuerpos policiales y las instituciones de atención de emergencias definirán sus respectivas fechas.

Asimismo, cada entidad informará a los usuarios sobre los horarios y canales de atención disponibles durante esos días.

La directriz entrará en vigor cuando el Diario Oficial La Gaceta publique el documento. Además, respetará el eventual asueto del 31 de diciembre para funcionarios del cantón Central de San José.

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