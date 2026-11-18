Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, reveló un mensaje de WhatsApp que le envió Camilo Rodríguez días antes de morir, en una entrevista en CNN, en el programa “Conclusiones”, con el periodista Fernándo del Rincón.

Rodríguez fue asesinado a balazos la tarde del 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, sobre Ruta 32. El video muestra cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta le disparan en reiteradas ocasiones y luego se dan a la fuga, aparentemente hacia San José.

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Preguntas de la entrevista

¿En algún momento trabajaron con Camilo Rodríguez?

Durante la entrevista, Díaz confirmó que la Fiscalía no trabajó con el comunicador. Afirma que él se remitía a hacer públicas sus denuncias por medio de sus redes sociales.

“Pos supuesto, nosotros tomamos esa información. En algunas ocasiones, esas denuncias que él hace, coincidía ya con casos que incluso hemos de alguna manera expuesto”, afirmó Carlo Díaz.

¿Por qué nunca quiso someterse a los procesos de protección?

El Fiscal General asegura que esto debió a que no quería “dejar su trabajo o fuentes”.

“Él sí mantenía vínculos, por lo menos a nivel de fuentes, con algunos narcotraficantes”, detalló.

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Camilo le mandó un mensaje días antes de morir

El viernes 30 de octubre, al celular de Carlo Díaz llegó un mensaje de WhatsApp de Camilo Rodríguez, que decía:

“Hace 5 años, 4 meses, me quitaron a mis tres hijos con la plata del narco. Me convirtieron en el mayor enemigo del narco”.

Puede ver la entrevista completa aquí: