Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Estados Unidos, por medio de su embajada en Costa Rica, expresó su postura sobre el asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

Comunicador fue atacado a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta en el sector de Santo Domingo de Heredia, sobre Ruta 32.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre el asesinato de Camilo Rodríguez?

Condenaron el asesinato del periodista y expresaron sus más sinceras condolencias a su familia y colegas.

“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales de la democracia que comparten nuestras naciones”, afirmó la embajada.

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¿Qué esperan de este caso?

Confían en que las autoridades realizarán una investigación exhaustiva para que los responsables respondan ante la justicia.

Comentarios de los ticos

Gran cantidad de ticos utilizaron la publicación para pedirle a la nación norteamericana intervención ante los recientes hechos de violencia que golpean el país.