Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Un sicario perdió su casco durante un ataque dentro de un taller, cuando llegó a asesinar a un hombre de 48 años. Hecho ocurrió en Birrisito de Paraíso de Cartago.

Cuando intentó huir del sitio, las cámaras de seguridad captaron su rostro y ahora autoridades buscan identificarlo.

¿Cómo el sicario perdió el casco?

Cuando se va a dar el ataque, uno de los gatilleros es interceptado y se da una pelea entre varias personas. En ese momento le logran desprender el casco.

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Toda esta secuencia es tapada por un vehículo pesado que aparece en las imágenes.

Su rostro fue captado al huir

Esto permitió que las cámaras de seguridad lograran captar su rostro con claridad, sin embargo, este sujeto no ha sido identificado.

Si usted reconoce a esta persona o cuenta con información que pueda contribuir con su identificación, puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645 del Centro de Información Confidencial del Organismo de Investigación Judicial.