Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Un accidente de tránsito dejó a seis personas heridas la mañana de este viernes 20 de noviembre en el cantón de Naranjo, Alajuela.

Según el Cuerpo de Bomberos, dos vehículos chocaron cuando circulaban por la pista Bernardo Soto, a la altura de San Miguel.

También te puede interesar esta nota: RECOPE solicita rebaja en los combustibles: así quedarían los precios

¿Dónde ocurrió el choque en la Bernardo Soto?

Bomberos ubicó el choque frente a Auto Santamaría Cubero, en el tramo de la pista que pasa por San Miguel.

La institución registró la emergencia a las 9:31 a. m. y la identificó con el número de incidente 53580-26.

Bomberos reporta seis pacientes en condición verde

La institución reportó a los seis pacientes en condición verde tras la valoración.

El informe no detalla qué lesiones sufrió cada persona ni indica si alguna requirió traslado a un centro médico.

La unidad M-71 figuraba como retirada del lugar al momento del reporte.

El registro tampoco especifica cuántas personas viajaban en cada vehículo ni qué tipo de vehículos participaron en el choque.

También esta otra nota: Muere jugador argentino tras recibir pelotazo en la cabeza

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.