Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) solicitó una rebaja en los combustibles que podría regir a partir de diciembre.

El Gobierno anunció este miércoles que la entidad presentó la solicitud ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tras la caída de los precios internacionales del petróleo.

¿Cuánto bajaría el litro de cada combustible?

Recope pidió reducir en ₡103 el precio del litro de gasolina regular, la mayor disminución de las tres que contempla la propuesta.

Para la gasolina súper, solicitó una rebaja de ₡28 por litro, mientras que para el diésel planteó una reducción de ₡9.

Por ejemplo, un conductor que compre 30 litros de gasolina regular pagaría ₡3.090 menos por esa carga. Si compra la misma cantidad de súper, ahorraría ₡840.

En el caso del diésel, el ahorro por esos 30 litros llegaría a ₡270.

¿Cuándo podría regir la rebaja en los combustibles?

La Aresep debe resolver la solicitud de Recope.

Si la autoridad aprueba los montos propuestos, los conductores podrían pagar menos en las estaciones de servicio a partir de diciembre.

Por ahora, el anuncio del Gobierno detalla cuánto bajaría cada litro.

El precio final que pagarán los consumidores dependerá del ajuste que apruebe la Aresep.

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