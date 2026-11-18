Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El jugador argentino Abel Núñez, de 18 años, murió el domingo 15 de noviembre, tres días después de recibir un bolazo en la cabeza durante un partido de divisiones menores.

El joven representaba al Ezeiza FC ante Deportivo Muñiz en la Copa de Plata de Juveniles C.

Un despeje a cuatro o cinco metros

El encuentro del 12 de noviembre se disputó en la cancha del Club Atlético de La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz.

Según contó el periodista Cristian Rompani a TyC Sports, un defensor de Muñiz intentó despejar la pelota ante la presión de un rival.

El balón salió bajo y recorrió apenas cuatro o cinco metros antes de golpear a Núñez en la cabeza. “En mis casi 30 años en el fútbol juvenil nunca vi un pelotazo así“, relató Rompani.

Núñez cayó inconsciente en la cancha. El partido terminó en ese momento.

Después de una revisión se indicó que tuvo una fractura de cráneo y una hemorragia interna. Los médicos lo operaron de urgencia.

Ezeiza FC despide a Abel Núñez

Durante su hospitalización, el club convocó a las familias y a los jugadores a una cadena de oración.

Tras su muerte, Ezeiza FC lamentó la pérdida de un joven lleno de sueños e ilusiones.

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