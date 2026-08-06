Ya hay fecha para el ingreso de la nueva Onda Tropical al país

Las tardes del pasado miércoles 5 de agosto y este jueves 6, la onda tropical #19 generó fuertes lluvias en varios sectores del país.

Sectores de la Zona Norte fueron los más afectados con inundaciones, largas filas de carros y hasta viviendas sufrieron las consecuencias de los aguaceros.

Ya hay fecha de entrada de la Onda 30

El Instituto Meteorológico Nacional publicó su pronóstico semanal en la página web, en donde informó sobre las condiciones que tendrá el país del 6 al 12 de agosto.

Según indicaron, no se descarta el aumento ocasional de humedad y precipitación dispersas para el día lunes, gracias al arribo de la onda tropical #30.

Sin embargo, se indica que se traslada dentro de un ambiente seco y con presencia de polvo del Sahara, por lo que la señal es baja en este momento.

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