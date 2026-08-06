IMN advierte sobre “tormentas digitales”: conozca cómo protegerse

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) sorprendió con una publicación poco habitual al trasladar su experiencia en pronósticos del tiempo al mundo de la ciberseguridad.

A través de una infografía, la institución compartió una serie de recomendaciones para prevenir las llamadas “tormentas digitales”, como virus informáticos, fraudes y ataques de phishing.

Un “pronóstico” para evitar estafas

Bajo el título “Tu pronóstico antivirus & anti-estafas”, el IMN utiliza conceptos relacionados con el clima para explicar de forma sencilla cómo reducir los riesgos en internet.

Entre los principales consejos está evitar caer en intentos de phishing, por lo que recomienda desconfiar de correos o mensajes sospechosos que soliciten datos personales, contraseñas o transferencias de dinero, además de verificar siempre el remitente.

Mantenga sus dispositivos protegidos

La infografía también destaca la importancia de mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones, ya que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

Asimismo, el IMN aconseja utilizar contraseñas fuertes y únicas, activar la verificación en dos pasos (MFA) y contar con un software antivirus confiable que se mantenga actualizado y realice análisis periódicos.

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Una campaña con lenguaje meteorológico

Para transmitir el mensaje de forma más cercana, el Instituto utiliza términos como “lluvia de phishing”, “microclima seguro”, “inundaciones” y “antena antivirus”, haciendo una analogía con los fenómenos meteorológicos que monitorea diariamente.

Con esta iniciativa, el IMN busca crear conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos de ciberseguridad y prevenir que las personas sean víctimas de virus, estafas o robo de información en el entorno digital.