WhatsApp llegó con cambios fuertes en agosto, que incorporan nuevas herramientas para mejorar la comunicación en chats individuales y grupales.

Incluso, tras recientes actualizaciones, es posible que usted recibiera algún mensaje o notificación de la misma aplicación con indicaciones al respecto.

¿Qué es lo que cambió?

Entre las novedades destaca la posibilidad de compartir mensajes anteriores con nuevos integrantes de un grupo, para que puedan conocer el contexto de la conversación sin perder información importante.

La aplicación también permitirá crear estados dinámicos, con los que los contactos podrán interactuar directamente mediante respuestas.

Otra de las incorporaciones es la opción de compartir archivos con Meta AI, con el fin de obtener resúmenes, respuestas o ideas de forma inmediata gracias a la inteligencia artificial.

Además, los usuarios podrán abrir y previsualizar archivos PDF directamente dentro de los chats, sin necesidad de descargarlos previamente.

También llega la función “@todos”

WhatsApp también incorporó una herramienta que facilita la comunicación en grupos. Ahora será posible mencionar a todos los integrantes escribiendo @todos en un mensaje.

Con esta función, todos los miembros recibirán una notificación, incluso si tienen el grupo silenciado, lo que busca evitar que mensajes importantes pasen desapercibidos.

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En los grupos con más de 32 participantes, la función solo podrá ser utilizada por los administradores.

Actualización se implementa de forma gradual

Las nuevas herramientas comenzaron a llegar a los usuarios tras la más reciente actualización de WhatsApp y se habilitarán de forma progresiva en los próximos días, por lo que algunas funciones podrían tardar un poco más en aparecer dependiendo de la versión de la aplicación.