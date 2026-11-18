Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El portero de Liga Deportiva Alajuelense, Washington Ortega, se perderá el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Cartaginés, luego de recibir una sanción disciplinaria.

Según la información, Concacaf notificó al club que el guardameta deberá cumplir un partido de suspensión por los hechos ocurridos al finalizar el encuentro ante Motagua, en la vuelta de las semifinales.

Ortega protagonizó un intercambio de gestos y palabras con el técnico del equipo hondureño, Javier López. La situación fue reportada por los comisarios de Concacaf y posteriormente quedó bajo investigación.

La sanción no se produjo por una expulsión durante el partido, sino como una medida disciplinaria posterior al análisis del incidente

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De esta manera, el arquero no estará disponible para el primer compromiso de la serie final ante Cartaginés. Oscar Ramírez apostaría por Byron Mora, portero suplente del conjunto manudo.

Escrito por: Daniel Palma Durán.