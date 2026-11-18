Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La Selección Nacional cerró 2026 con un promedio de un gol recibido cada 32 minutos y apenas dos victorias en 10 partidos, un balance que el propio equipo calificó como un año de pesadilla. El camino inició en marzo bajo el mando de Fernando Batista, siguió con los amistosos de junio contra Colombia e Inglaterra, y la eliminación en la Liga de Naciones se consumó tras una remontada en el Estadio Ricardo Saprissa y una dura derrota ante Haití.

Después llegó Bryan Ruiz al banquillo, pero la ilusión duró apenas dos partidos y el cierre fue la catástrofe en Sudamérica, donde la Tricolor recibió nueve goles en contra en la gira.

En total, el equipo disputó 10 partidos durante nueve meses de competencia, con 2 victorias, 1 empate y 7 derrotas, 11 goles a favor y 28 en contra, y quedó fuera de las finales de la Liga de Naciones. Ahora la selección tendrá tres meses sin competencia y volverá a la acción con el repechaje de la Copa Oro.