Vuelco en carretera deja personas prensadas y colapsa el tránsito

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

Un grave accidente de tránsito movilizó a las autoridades durante la tarde-noche de este domingo 18 de octubre.

¿Qué fue lo que pasó?

El Cuerpo de Bomberos atendió un vuelco de un vehículo liviano en la Ruta 32, en el sector del kilómetro 39, antes del puente sobre el río Sucio, en el trayecto hacia San José.

La emergencia ocurrió en el sector de Pococí, cerca de Guápiles, donde los cuerpos de socorro valoraron a tres pacientes. En el sitio se reportaron personas prensadas dentro del vehículo.

Bomberos desplazó una unidad de atención de emergencias para atender la situación. De momento, la información disponible no precisa la condición de los pacientes ni si alguno requirió traslado a un centro médico.

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El vuelco y la presencia de conductores que reducen la velocidad para observar lo ocurrido provocaron largas filas en la carretera, con afectación para quienes transitaban por la Ruta 32.