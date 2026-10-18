Bukele comparte video de Laura Fernández y envía mensaje en sus redes sociales

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en su cuenta oficial de X un video con imágenes y narración de la presidente de Costa Rica, Laura Fernández, durante su visita al país centroamericano y con un mensaje particular.

¿Qué escribió Bukele?

“Siempre nos dijeron que vivir en paz era imposible, hasta que demostramos que sí se podía. Gracias a Dios, nunca los escuchamos. Hoy, más que nunca, estoy convencido de que esto es posible en cualquier lugar. Y nuestros hermanos de Costa Rica también van a lograrlo”, escribió Bukele.

La publicación incluye extractos de la visita de Fernández al CECOT, y algunos mensajes en medio de la coyuntura por las disposiciones de seguridad que enfrentan tanto Costa Rica como el vecino país de El Salvador.

Con su mensaje, el mandatario salvadoreño expresó su confianza en que Costa Rica también pueda alcanzar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para sus habitantes.

Siempre nos dijeron que vivir en paz era imposible, hasta que demostramos que sí se podía. Gracias a Dios, nunca los escuchamos. Hoy, más que nunca, estoy convencido de que esto es posible en cualquier lugar. Y nuestros hermanos de Costa Rica también van a lograrlo 🇸🇻🇨🇷 https://t.co/KR2z65MJdV — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 18, 2026

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