Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Dos menores de 12 y 16 años fueron trasladados en condición crítica al Hospital Escalante Pradilla tras el vuelco de una motocicleta en Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Zeledón.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 3:07 p. m. y desplazó dos unidades básicas para atender la emergencia.

¿Cómo están los menores?

Los cruzrojistas valoraron a ambos pacientes y coordinaron su traslado urgente al centro médico.

Por el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el vuelco.

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