Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó con el apellido Cañón, de nacionalidad colombiana y de 27 años, al motociclista que falleció este lunes en un accidente de tránsito en San Rafael de Alajuela.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:50 p. m. Según la versión preliminar, el joven viajaba en una motocicleta y, por razones que todavía se investigan, habría irrespetado una señal de alto.

Camión impactó la motocicleta

En apariencia, un camión lo colisionó en uno de los costados de la motocicleta. El hombre murió en el sitio.

Agentes judiciales llegaron al lugar, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la autopsia, que permitirá determinar con exactitud las causas de la muerte.

El caso permanece bajo investigación.

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