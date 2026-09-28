Violenta colisión acaba con la vida de madre de dos hijos

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La violenta colisión de dos motocicletas dejó dos personas fallecidas en el sector de La Palmera, San Carlos. Hecho quedó grabado por una cámara de video.

¿Qué muestra el video?

El video muestra cómo una motocicleta impacta por detrás a otra en medio de una recta, cuando esta intentaba dar un giro para ingresar a un calle alterna. En uno de los medios de transporte viajaba un matrimonio.

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Producto del accidente, falleció una mujer identificada como Zaida Olivar Pérez, quien deja dos hijos. Su esposo permanece hospitalizado en una condición crítica, según el reporte de las autoridades.

Segundo fallecido por la colisión

El conductor de la motocicleta, que realiza un aparente adelantamiento indebido, también falleció, horas después en el Hospital Calderón Guardia.