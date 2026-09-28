Fallece exfigura de la WWE

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Se reportó la muerte de una figura de la lucha libre, que durante su paso en la WWE, llamó la atención por su estilo y habilidad en el ring.

¿De quién se trata?

Se trata de Benjamin Satterley, conocido de manera artística como “PAC”. Su muerte la confirmó All Elite Wrestling (AEW), una de las compañías más conocidas de este deporte.

“Originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y llegó a luchar para organizaciones de lucha libre de todo el mundo, cautivando a los aficionados con innovadores movimientos aéreos y una increíble habilidad en el ring”, agregó AEW.

Su paso por WWE

Como “Neville”, ostentó uno de los reinados más largos en NXT, ganó dos campeonatos en pareja en esa misma división y también ganó el campeonato de peso crucero de la WWE.

Tomada de: WWE.

Uno de los aspectos que más llamaba la atención era su habilidad por los aires, al igual que su físico a pesar de no ser de gran tamaño.

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¿De qué murió?

No se dieron a conocer las circunstancias ni la causa de su fallecimiento.

Con información de: AEW y WWE.

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