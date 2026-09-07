Video capta balacera que mató a hombre frente a sus hijos y esposa embarazada

Un hombre de 27 años, conocido con el alias de “Mexicano”, fue asesinado a balazos la noche de este domingo en el sector de Trez Equis, en Turrialba, Cartago.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad. Según el reporte preliminar, al menos dos sujetos llegaron en motocicleta hasta la vivienda de la víctima, tocaron la puerta y, cuando el hombre salió, le dispararon en al menos 20 ocasiones.

Sus hijos presenciaron el crimen

Al momento del ataque, la víctima se encontraba junto a su esposa, quien está embarazada, y sus dos hijos pequeños. Los menores presenciaron cómo su padre fue atacado.

La Cruz Roja atendió la emergencia y declaró al hombre sin signos de vida en el sitio. Mientras tanto, oficiales de la Fuerza Pública realizaron un operativo para intentar localizar a los responsables, pero hasta el momento no han sido detenidos.

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Autoridades investigan posible ajuste de cuentas

De momento, se desconoce el móvil del homicidio. Sin embargo, por la forma en que ocurrió el ataque, las autoridades manejan como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas.

El crimen se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en Turrialba. Según la información presentada, durante el primer semestre de 2026 no se habían registrado homicidios en el cantón, pero en la segunda mitad del año ya se contabilizan al menos seis asesinatos.

El Organismo de Investigación Judicial quedó a cargo de las pesquisas para determinar quiénes participaron en el crimen y las circunstancias que lo motivaron.