Muere influencer tras someterse a polémico procedimiento en sus partes íntimas

El influencer y empresario británico-nigeriano Igho “Tiny” Ubiribo, de 43 años, murió después de someterse a un procedimiento estético para aumentar el tamaño de su pene durante un viaje a Bangkok, Tailandia.

El caso salió a la luz tras una investigación forense realizada en Reino Unido, que encontró indicios de que el procedimiento habría provocado una embolia pulmonar, complicación que finalmente causó su muerte.

Influencer viajó a Tailandia para realizarse el procedimiento

Ubiribo se encontraba en Tailandia junto a su esposa, la diseñadora y socialité Danielle Simba Allen, cuando el pasado 5 de marzo acudió a una clínica en Bangkok para someterse al procedimiento.

Según las pruebas presentadas ante el Tribunal Forense de Inner West London, el tratamiento incluyó inyecciones de ácido hialurónico y lidocaína.

El procedimiento utilizó aproximadamente 40 mililitros de estas sustancias.

Después de la intervención, Ubiribo y su esposa regresaron al hotel donde se hospedaban y posteriormente acudieron a recibir un masaje.

Hombre sufrió fuertes dolores en el pecho

Durante el masaje, el empresario comenzó a experimentar fuertes dolores en el pecho y perdió el conocimiento en dos ocasiones.

Ante la emergencia, los servicios médicos trasladaron a Ubiribo al hospital Sukhumvit de Bangkok.

Inicialmente, el influencer logró responder las preguntas de los médicos. Sin embargo, su condición empeoró rápidamente.

Los especialistas sospecharon que sufría una embolia pulmonar, una obstrucción de una arteria de los pulmones que puede provocar un deterioro repentino y poner en riesgo la vida.

Intentaron reanimarlo durante más de 100 minutos

Los médicos intentaron estabilizar al empresario y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de 100 minutos.

Sin embargo, Ubiribo murió durante las primeras horas del 6 de marzo, antes de que los médicos pudieran realizarle una tomografía computarizada que permitiera determinar con mayor precisión el origen de su estado.

Investigación forense relacionó el ácido hialurónico con la muerte

La investigación posterior realizada en Reino Unido encontró un dato clave.

El examen post mortem detectó material celular en los pulmones compatible con el ácido hialurónico utilizado durante el procedimiento estético.

Los hallazgos llevaron a relacionar el procedimiento de aumento de pene con la embolia pulmonar que sufrió el empresario.