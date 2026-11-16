Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé un aumento en la intensidad de los vientos alisios durante esta semana, con ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 80 km/h en algunos sectores del territorio nacional.

¿Cuáles regiones tendrán ráfagas?

Para este lunes 16 de noviembre, el pronóstico estima vientos de entre 20 y 50 km/h en el Valle Central y las llanuras del Pacífico Norte. No obstante, las condiciones podrían ser más ventosas en las zonas montañosas y el cantón de La Cruz, donde alcanzarían los 80 km/h.

¿Dónde podrían presentarse lluvias?

El IMN pronostica nubosidad parcial en las regiones del Pacífico, donde los vientos alisios favorecerán condiciones más estables.

Por otra parte, la Zona Norte y el Caribe permanecerán mayormente nublados y podrían registrar lluvias ocasionales.

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El comportamiento del tiempo será diferente según la región, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico meteorológico.

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Escrito por: Aneisha Cortés