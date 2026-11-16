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Dos mujeres resultaron heridas luego de que la motocicleta en la que viajaban chocara contra un objeto fijo. El accidente ocurrió a las 12:50 a. m. de este lunes, en el sector de Pozón, en Coyolar de Orotina, Alajuela.
La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia con una unidad básica y valoró a las dos ocupantes de la motocicleta, quienes presentaban lesiones de gravedad.
Los cruzrojistas trasladaron a una mujer de 29 años en condición urgente, mientras que la otra, de 21 años, requirió movilización en estado crítico. Ambas ingresaron al Hospital Monseñor Sanabria.
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Según datos de la Cruz Roja Costarricense, entre el 13 y el 15 de noviembre, los cuerpos de emergencia realizaron 106 traslados de pacientes en condición delicada. De ese total, 19 correspondieron a personas heridas en colisiones.
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Escrito por: Aneisha Cortés