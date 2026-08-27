(VIDEO) Volcán Poás registró fuerte erupción esta madrugada

El Volcán Poás registró una fuerte explosión durante la madrugada de este jueves, pasadas las 2 a. m., en un evento sobre el cuál ya se pronunció el OVSICORI.

Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia muestran el momento de la explosión, que también provocó el lanzamiento de material y una leve columna de gases.

Expertos explicaron que este tipo de actividad corresponde a erupciones freáticas, algunas de ellas bastante energéticas durante este 2026.

Aumenta la emisión de gases

El monitoreo también detectó un incremento en la emisión de gases azufrados, principalmente dióxido de azufre, en sectores cercanos al volcán.

Los niveles todavía no alcanzan valores críticos para la salud y no se han reportado afectaciones entre las personas que viven en esos sectores.

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Poás y Rincón de la Vieja mantienen actividad

Los expertos mantienen vigilancia sobre el comportamiento del Poás y el Rincón de la Vieja, dos de los volcanes que han mostrado mayor actividad durante este año.

En el caso del Poás, dependiendo de la dirección del viento, podrían registrarse emanaciones de ceniza principalmente en zonas altas de Grecia.

En el Rincón de la Vieja, presentó más de 80 erupciones en el tiempo reciente, mientras que el monitoreo se mantiene debido al arrastre de material que ha ocurrido en cauces cercanos al volcán.