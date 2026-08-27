Alertan tormenta eléctrica por nueva onda tropical en el país

La Onda Tropical 37 ya atraviesa Costa Rica y genera condiciones inestables que favorecerán lluvias y tormentas eléctricas durante este jueves.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el sistema se combina con el fortalecimiento de los vientos alisios en el mar Caribe y la humedad presente al sur de Centroamérica.

Durante las últimas horas se registraron lluvias en el Caribe y la Zona Norte, inclusive, ya crecen ríos y se acumula agua en varias de las zonas más propensas por las lluvias.

¿Dónde lloverá más?

Para esta tarde y las primeras horas de la noche se esperan aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, principalmente en las montañas del Pacífico Central y Sur y la península de Nicoya.

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Los aguaceros también podrían alcanzar sectores costeros hacia el final de la tarde.

En el Valle Central no se esperan lluvias generalizadas, aunque el IMN no descarta precipitaciones en sectores del oeste y zonas montañosas.

En el Caribe y la Zona Norte podrían presentarse aguaceros durante la noche, con posibilidad de que se extiendan hacia las llanuras.

IMN pide precaución

El IMN recomendó especial atención en las cuencas del Caribe y la Zona Norte, debido a su vulnerabilidad y a los eventos hidrometeorológicos registrados durante los últimos días.

Las autoridades pidieron precaución en zonas propensas a inundaciones y ante la posible saturación de quebradas y sistemas de alcantarillado.