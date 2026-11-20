Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Un enfrentamiento entre vecinos y oficiales de la Fuerza Pública generó momentos de tensión en el sector de El Roble de Barranca, en Puntarenas. La situación incluyó golpes, disparos y varias personas con lesiones menores, entre ellas una mujer embarazada.

Los hechos ocurrieron frente al Colegio Técnico Profesional (CTP) de la localidad y se extendieron durante aproximadamente 20 minutos, según relataron vecinos de la comunidad.

¿Por qué inició la discusión?

De acuerdo con una de las versiones que circulan sobre lo ocurrido, el conflicto pudo comenzar cuando un vehículo no cedió el paso a oficiales de la Fuerza Pública que viajaban en motocicleta y que, aparentemente, pasaron con el semáforo en rojo.

La situación provocó una discusión que rápidamente escaló a un enfrentamiento entre policías y varias personas que se acercaron al lugar.

Sin embargo, también circuló otra versión que relaciona el incidente con un supuesto intento de asalto a una casa de empeños de la zona. De momento, no está claro cuál fue el verdadero origen del altercado.

Vecinos denuncian agresiones y disparos

Videos grabados por testigos muestran momentos de violencia, mientras que algunos vecinos denunciaron presuntas agresiones por parte de oficiales contra personas que estaban en el sitio.

Una mujer embarazada aseguró que un policía la apuntó con un arma y que otros vecinos también recibieron golpes. Según su relato, su tía intervino al advertir que tenía cinco meses de embarazo.

Otros testimonios señalan que varios ciudadanos sufrieron golpes, raspones y lesiones al intentar alejarse del lugar. También denunciaron daños a teléfonos celulares de personas que grababan lo ocurrido.

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Durante el incidente se escucharon al menos tres detonaciones. En el sitio se recolectaron dos casquillos de bala que, según la información preliminar, corresponderían a disparos realizados por oficiales.

En total, cuatro personas resultaron con lesiones menores. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales ni personas con heridas de gravedad.

Una persona quedó bajo custodia policial

Una persona fue retirada del lugar bajo custodia policial en calidad de aprehendida. Las autoridades debían determinar si correspondía presentarla ante el Ministerio Público por algún posible delito o si procedía su liberación.

Algunos de los afectados documentaron sus lesiones con fotografías y señalaron que podrían utilizar ese material como prueba para presentar denuncias.

El caso permanece bajo investigación.