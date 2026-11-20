Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó un video que muestra el momento en que dos sujetos asesinaron a una pareja en plena Avenida Primera, en el centro de San José. El doble homicidio ocurrió el 20 de mayo y, siete meses después, las autoridades todavía buscan a los responsables.

Las víctimas fueron identificadas como Sánchez de 30 años, y Jiménez de 20 años, de nacionalidad nicaragüense. Ambos fallecieron en el sitio tras recibir múltiples impactos de bala.

Así ocurrió el ataque contra la pareja

Según la información del caso, las víctimas estaban dentro de un vehículo estacionado a un costado de la carretera, cerca del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando dos hombres llegaron en una motocicleta.

El acompañante sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la pareja. Sánchez falleció dentro del vehículo, mientras que Jiménez intentó escapar y llegó hasta la acera, donde también perdió la vida.

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El ataque ocurrió alrededor de las 5 a. m. y provocó la movilización de unidades de la Cruz Roja Costarricense y la Fuerza Pública.

OIJ pide ayuda urgente

Pese al análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias, los agentes judiciales no han logrado identificar plenamente a los responsables.

Por esa razón, las autoridades decidieron divulgar las imágenes del ataque, en las que se observa a los dos sujetos, la motocicleta en la que viajaban y parte de sus características físicas y vestimenta.

El OIJ solicita a cualquier persona que reconozca a los sospechosos o tenga información sobre el caso que la comunique a las líneas confidenciales 800-8000-645 o 8880-0645.

La institución recuerda que quienes aporten información pueden hacerlo sin identificarse.