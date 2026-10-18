(VIDEO) Tragedia en Ecuador: Muere sacerdote en vivo tras caerle la cruz en la cabeza

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

El sacerdote Patricio Sánchez Molinari murió la noche del sábado en Guayaquil, Ecuador, luego de que la cruz de madera de la iglesia cayera sobre él mientras celebraba una misa que se transmitía en directo por Facebook.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El religioso estaba frente al altar, en medio de la ceremonia, cuando la estructura con una imagen de Jesús crucificado, que permanecía colgada en la pared, cayó hacia adelante y lo golpeó en la cabeza.

Varias mujeres que participaban en la misa acudieron de inmediato para auxiliarlo. En la grabación de la transmisión se escucha a los presentes gritar por auxilio y pedir que llamaran a una ambulancia.

Pese a la asistencia inicial, el sacerdote falleció. Así lo anunciaron desde Guayaquil con un comunicado oficial.

El accidente ocurrió en la ciudad más poblada de Ecuador y el video se viralizó este domingo en redes sociales. Tras conocerse la noticia, iglesias y centros educativos católicos expresaron sus condolencias a los familiares y allegados del religioso.

Sánchez pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en 1732. Además, estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro-sur de Guayaquil.

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