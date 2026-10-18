Choque deja un muerto en Escazú

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

Un joven de apellido Román, de 24 años, murió la noche de este sábado tras un choque frontal entre la motocicleta que conducía y una buseta en Escazú.

El reporte del OIJ

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se reportó aproximadamente a las 11 p. m. En apariencia, ambos vehículos colisionaron cuando la buseta habría irrespetado una señal de alto.

Debido al impacto, el motociclista falleció en el sitio. Agentes judiciales se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo.

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El cuerpo quedó a cargo de las autoridades judiciales para la respectiva autopsia. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.