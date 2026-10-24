(VIDEO) Tiroteo contra vivienda genera pánico en comunidad: grupo criminal sería responsable

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Un tiroteo contra una vivienda en el sector de Oreamuno, Cartago, alertó a los vecinos de la comunidad la madrugada de este 24 de octubre.

La hipótesis que se maneja hasta el momento indica que el grupo criminal “Los Maruja” sería el responsable de este ataque.

Detalles clave

Reiterados ataques contra esta vivienda llevaron a que la familia haya interpuesto al menos 11 denuncias, por atentados contra el inmueble.

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¿Por qué se presenta el tiroteo contra la vivienda?

Todo habría iniciado porque un familiar de las personas que viven en la casa estuvo involucrado de manera parcial con “Los Maruja”. Esto llevo a que tuviera en su casa un arma de fuego, la cual decomisó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mediante un allanamiento, lo que generó el enojo de la banda criminal.

Lo hacen como venganza por haber permitido que el OIJ decomisara el arma de fuego.

El joven ya no pertenece a la agrupación ni vive en el inmueble.

Cercanía de uno de los líderes de Los Maruja

Los vecinos aseguran que cerca de dónde se dieron los hechos vive uno de los principales líderes de “Los Maruja”. Esta persona sería quien ordena los tiroteos.

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