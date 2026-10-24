Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que asesinaron y dejaron tirado entre las piedras la mañana de este 23 de octubre en Bananito de Limón.

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Los hechos se dieron tiempo después de las 10:00 a.m.

¿Cómo asesinaron al hombre?

El reporte preliminar indica que en la zona, vecinos escucharon múltiples disparos de arma de fuego. Posteriormente ubicaron a la víctima fallecida en la entrada a una finca bananera.

Heridas

El masculino, identificado con el apellido Sánchez, de 45 años, presenta heridas por proyectil de arma de fuego en la espalda, zona pélvica y muslo derecho.

El caso continúa en investigación.