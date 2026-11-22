Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Dos sujetos se agarraron a golpes afuera de un reconocido restaurante de comidas rápidas. Pelea fue captada por los presentes y compartida en redes sociales.

¿Qué pasó?

Por razones que se desconocen, los masculinos empezaron su enfrentamiento, que a muy pocos segundos llegó al suelo. Posteriormente, estas personas volvieron a levantarse para seguir peleando y terminaron nuevamente dándose golpes sobre el asfalto.

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Intervención de una mujer

Video tomado de: Waze Costa Rica.

En un momento dado, una mujer intervino en la pelea, e incluso le pegó golpes y patadas al hombre que portaba una camiseta de color naranja.

También tuvo el tiempo para discutir con personas que le gritaban desde los alrededores.

¿Cómo terminó la pelea entre los sujetos?

Se desconoce el desenlace de este enfrentamiento.