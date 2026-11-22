Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre la balacera que dejó dos fallecidos y dos niñas heridas en el sector de Corredores, Puntarenas. El hecho ocurrió en horas de la noche de este 21 de noviembre.

¿Cómo se dio la balacera?

De acuerdo con el informe preliminar, los dos hombres se encontraban en vía pública, en las afueras de un local comercial, cuando, en apariencia, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta pasaron por el lugar y, por razones que se desconocen, dispararon en varias ocasiones.

¿Quiénes son los fallecidos?

Se trata de dos masculinos: uno de apellido González, de 40 años, y otro de apellido Montes, de 47 años.

Producto del ataque, González recibió al menos siete impactos por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, mientras que Montes recibió un impacto en la cabeza. Al parecer, este último sería una víctima colateral del hecho.

Niñas heridas

Además, resultaron heridas dos menores de edad, una niña de 2 años, que recibió un impacto en la espalda, y una menor de 9 años, que fue herida de bala en el codo derecho. Ambas fueron trasladadas de emergencia al Hospital de Ciudad Neily.

Posteriormente, la niña de 2 años fue trasladada al Hospital Nacional de Niños.

Los sospechosos se dieron a la fuga tras el ataque.