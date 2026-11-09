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Fueron segundos para que un sujeto encapuchado y con un chonete fingiera que estaba orinando para robarse el automóvil parqueado en la acera, en el centro de Guápiles de Pococí.
Tras el engaño, con una llave maestra logró abrir la puerta del acompañante, se percató que nadie lo estaba viendo y se llevó el vehículo.
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Cualquier informe para dar con su paradero puede hacerlo al teléfono del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 800-8000-645.
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