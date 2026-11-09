Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Fueron segundos para que un sujeto encapuchado y con un chonete fingiera que estaba orinando para robarse el automóvil parqueado en la acera, en el centro de Guápiles de Pococí.

Sujeto engañó a los presentes fingiendo que iba a orinar

Tras el engaño, con una llave maestra logró abrir la puerta del acompañante, se percató que nadie lo estaba viendo y se llevó el vehículo.

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Informes

Cualquier informe para dar con su paradero puede hacerlo al teléfono del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 800-8000-645.

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