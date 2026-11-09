Enfrentamiento a tiros sobre carretera deja un fallecido

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

A un costado de la carretera de Circunvalación, en San Sebastián, se dio un enfrentamiento a tiros, que dejó una persona fallecida.

Balacera ocurrió a eso 1:00 a.m.

¿Cómo se dio el hecho?

Los ocupantes de un vehículo que transitaba en dirección este a oeste, sobre la carretera de Circunvalación, empezaron a disparar contra varias personas que estaban en la acera, en la calle paralela. Producto del intercambio, una persona resultó herida.

La víctima fue trasladada a un centro médico y en ese lugar se le declaró sin signos vitales

¿Hay alguna calle cerrada tras el enfrentamiento a tiros?

Tanto la paralela como Circunvalación funcionan con normalidad. El caso se mantiene en investigación.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.